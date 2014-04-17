كردستان.. اتفاق بين البرزاني والتغيير يخرج الطالباني

بعد تأخير استمر أكثر من 6 أشهر، أعلن في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، عن اتفاق بين الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني وحزب التغيير "كوران" على تشكيل الحكومة الجديدة ورئاسة البرلمان في الإقليم.

الاتفاق بين "الديمقراطي" و"التغيير" سيعطي الأول رئاسة الحكومة، بينما يحصل "التغيير" على رئاسة البرلمان، إضافة إلى وزارات البيشمركة (القوات المسلحة الخاصة بالإقليم) والمالية والتجارة والأوقاف ورئاسة هيئة الاستثمار ومنصب ووكيل وزارة الداخلية.

الطرفان وصفا الاتفاق بأنه يصبّ في صالح تعزيز عملية السلام والتنمية في الإقليم، ويضع حداً للخلافات بين القوى السياسية التي عطلت تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للبرلمان، فيما اتهم حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني حزب "التغيير" المنشق عنه باتباع سياسات تصبّ في صالح الحزب "الديمقراطي" على حساب موقعه بأنه يأتي على حساب موقعه في العملية السياسية في الإقليم.