ستوديو بغداد: أزمة سكن.. والعراقيون يسكنون الوعود

مليونان ونصف المليون عراقي يعيشون في مساكن عشوائية حسب وزارة التخطيط.

هذا العدد هو غيض من فيض أزمة السكن، الوليد الشرعي للحروب التي بدأت في مطلع الثمانينيات ولم تنته حتى اليوم فهي مستمرة مع القاعدة وأشباهها الذين لم يعودوا ينحصرون في دين أو طائفة. حاجة العراق للخروج من هذه الأزمة هي ثلاثة ملايين وحدة سكنية بحسب الحكومة العراقية التي كانت دقيقة في الإحصاء ولكن غير دقيقة في تنفيذ وعود هائلة تكفي لحل أزمة الوطن العربي بكامله.

ولكن لا شيء يتم تنفيذه.

محدودو الدخل هم الضحية الأولى لهذه الأزمة فهم عاجزون عن الحصول على سكن وسط ارتفاع أسعار العقارات بصورة غير مسبوقة وما زاد الطين بلة هو التفاوت الطبقي المفزع نتيجة تفشي الفساد وغياب العدالة الاجتماعية.

العراقيون محبطون وشبه يائسين، فالحكومات التي لم تفعل شيئاً لأكثر من 10 سنوات لن تفعل شيئا اليوم.

فهل آن أوان تغيير هذا النهج العقيم،ال نحاول الإجابة عليه مع ضيفينا، محمد الربيعي من لاف المواطن،وثائر الفيلي وهو ليس مرشحاً لكنه عضو في هيئة استثمار بغداد.

