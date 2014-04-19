ستوديو بغداد: علي دواي أول تهديد حقيقي لطموح المالكي

مخطئ من يظن أن التيار الصدري حديث التجربة السياسية، كما وصف رئيس الوزراء نوري المالكي زعيمه مقتدى الصدر.

إعلان التيار ترشيحه علي دواي محافظ ميسان لمنصب رئيس الوزراء كان خير دليل على أنهم يعرفون ما يعملون. فالمحافظ هو الشخص الوحيد الذي استلم مهمة في العراق ونجح فيها، وهو الوحيد الذي وأد الفساد في مهده حسب ما قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز التي اختارته من أهم الشخصيات في الشرق الأوسط.

كل العراق أصبح يسعى إلى أن يتحوّل إلى محافظة ميسان التي كانت نموذجاً للبؤس والتخلف والإهمال.

العراق غير الشيعي لن يعترض بل سيرحب وكذلك العراق غير العربي.

وجود رئيس للسلطة التنفيذية مركزاً على إعادة الحياة بأساسياتها الكريمة للمواطن سيجعل الآخرين يعملون.. فالدفاع سيعمل والداخلية ستعمل والاقتصاد والخارجية أيضاً.. سيصبح لكل خيط صاحبه، ولن تبقى كل الخيوط ملفوفة على أصبع واحد.

لكل هذه الأسباب صحى العراق على سؤال هل يشكل دواي تهديداً حقيقياً للمالكي؟