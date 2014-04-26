الشهبندر صانع رؤساء الوزراء.. من سيصنع هذه المرة؟

ولماذا الاستغراب من تفتت دولة القانون؟

حين تتشكل السلطة ديمقراطياً, حتى ولو شاب التجربة ما شابها, فإنه من الطبيعي أن تترهل عندما تطول مدة حكمها وهي بنفس الوجوه وبنفس القرار.

وحين تترهل السلطة ترتفع أصوات المعارضين, وحين تجد أنها تصرخ في وادٍ لا يسمعها أحد تترك حزب السلطة إلى مكان آخر تقول فيه كلمتها التي تحتمل الخطأ والصواب لكنها كلمة تحرك الركود, قاتل التطور وروح الإبداع.

هذا ما فعله الشهبندر حين ترك ائتلاف دولة القانون الحاكم بعد أن امتدت الولاية الأولى إلى ثانية وتحولت الأخيرة إلى مشروع لولاية ثالثة.

خروج الشهبندر من دولة القانون لا يشبهه خروج أي شخص حتى ولو كان قياديا, فهو صقر من صقور هذا الكيان وأحد أبرز دعامته وهو أيضا قيادي قديم في حزب الدعوة, الأساس الذي يقوم عليه ائتلاف دولة القانون أو من تبقى منه.

لماذا يخرج سياسي بحجم الشهبندر من سلطة كافح من أجل قيامها؟

لماذا صار يشن الهجوم تلو الآخر على أداء ائتلافه؟

أسئلة كثيرة نطرحها في هذه الحلقة من استديو بغداد مع الشهبندر الذي سيواجهه النائب كمال الساعدي وهو نائب لم يترك دولة القانون، بل إنه عُرف بدفاعه الشرس عنها وعن قيادييها وخصوصا رئيس الوزراء نوري المالكي.