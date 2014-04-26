العراق: اغتيال الشيخ الدوسري مرشح قائمة "متحدون"

أفاد مراسل "العربية" باغتيال الشيخ عبدالكريم الدوسري، المرشح عن قائمة "متحدون" العراقية في البصرة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد قدم محاضرة، الجمعة، في جامع المجصة، وتعرض للاغتيال بعد خروجه من صلاة العشاء، راجعاً إلى بيته في دور المعلمين. وقد أصيب ابنه زين العابدين وصدام عبدالسلام، بينما أصيب أحد الحرس وقتل آخر اسمه وسام.

والشيخ القتيل إمام وخطيب جامع العوهلي ومدير مكتب الحزب الإسلامي في البصرة، وهو عضو مجلس محافظة سابق 2010 – 2013 نائب رئيس لجنة العلاقات ومنظمات المجتمع المدني وعضو في لجنة الزراعة والري.

ميدانياً، قالت الشرطة ومصادر طبية إن سلسلة تفجيرات أدت إلى مقتل 28 شخصاً، وإصابة أكثر من 40 في تجمع لجماعة سياسية شيعية في العراق اليوم الجمعة.

وقدمت جماعة عصائب أهل الحق مرشحيها للانتخابات التي تجرى في 30 أبريل خلال التجمع الحاشد بشرق بغداد. وقال مراسلو "رويترز" من موقع الهجوم إن ثلاثة تفجيرات متتابعة وقعت فيما كان الحضور يهمون بالرحيل.