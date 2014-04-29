العراق يدخل فترة الصمت الانتخابي والحسم غداً

عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، توقفت الدعاية الإعلامية التي تجتاح العراق منذ نحو شهر، لتبدأ مرحلة الصمت الإعلامي، وذلك طبقاً لقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي حظر الإعلان بجميع أشكاله للكيانات السياسية المرشحة للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في 30 أبريل.

وكانت انتخابات عراقيي الخارج انطلقت نهار الأحد في 27 أبريل لمدة يومين. تبعها أمس الاثنين اقتراع رجال الأمن في الداخل والشخصيات العامة.

وتجري الانتخابات البرلمانية العراقية وسط جو من التدهور الأمني، والتأزم السياسي، لا سيما بعد ارتفاع أصوات المعارضة لحكم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن أرقام الكيانات السياسية، أو الكتل المشاركة في الانتخابات، مؤكدة أن عددها بلغ 107. يذكر أنه من بين تلك الكيانات "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، و"ائتلاف المواطن" بزعامة رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، و"ائتلاف الأحرار" بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف "الإصلاح الوطني الجعفري" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، فضلاً عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وغيرها.

