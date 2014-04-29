عبعوب: خدمات بغداد أفضل من لندن ونيويورك

حلقة اليوم من أستوديو بغداد ساخنة مهما حاولنا تبريدها، هذا ما نتوقعه ويتوقعه معنا المشاهد، فلم يسبق أن اجتمع قطبان متنافران مثل فائق الشيخ علي مرشح التحالف الديمقراطي والمحلل السياسي المعروف ونعيم عبعوب أمين بغداد والشخصية التي فاقت شهرتُها في الاشهر الاخيرة شهرة نجوم الفن والكرة.

سبب شهرة نعيم عبعوب هو تصريحه القنبلة بأن خدمات بغداد أفضل من خدمات نيويورك ولندن، قالها وكراسي العراقيين وأقدامُهم تطفو على مياه الامطار التي هبطت على غرفهم بغفلة من أمانة بغداد وجهازها الضخم الذي يكافئ لندن ونيويورك سوية.

فائق الشيخ علي محلل عُرف بالرأي الحاد والواضح، فهو لا يحتمل الرأي غير المستند إلى الواقع، فيثور ونحن لا نأمل بأن يثور اليوم ولا تقف في وجهه مجاملة او محاباة.

عندما يسمع العراقي أسماء ضيوفنا يتوقع حلقة عالية الصوت، ولكن سنحاول أن نحصل خلالها على حقائق يود سماعَها المشاهد وكل مواطن عراقي.