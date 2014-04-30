سقوط قذيفتي هاون قرب مركزي اقتراع بالعراق

سقطت قذيفتا هاون قرب مركزي اقتراع في منطقة قريبة من الفلوجة غرب العراق الأربعاء، من دون أن تتسببا في وقوع ضحايا، بحسب ما أفاد مسؤول محلي لوكالة "فرانس برس".

وقال شاكر العيساوي رئيس المجلس المحلي لعامرية الفلوجة الواقعة شرق المدينة الخاضعة لسيطرة مسلحين متطرفين مناهضين للحكومة: "سقطت قذيفتا هاون قرب مركزي اقتراع في الهريمات" شرق عامرية الفلوجة "من دون أن تتسببا في وقوع ضحايا".

وبدأ ملايين العراقيين الإدلاء بأصواتهم الأربعاء في أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأميركي، في وقت تعصف بالبلاد أسوأ موجة أعمال عنف منذ سنوات.

وألقت الأحداث الأمنية في اليومين الأخيرين شكوكاً إضافية حيال قدرة قوات الأمن على الحفاظ على أمن الناخبين، حيث شهد العراق موجة تفجيرات انتحارية يوم الاقتراع الخاص بالقوات المسلحة الاثنين، وتفجيرات إضافية الثلاثاء، قتل وأصيب فيها العشرات.