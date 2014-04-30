مقتل موظفين اثنين في مفوضية الانتخابات شمال العراق

قُتل موظفان يعملان لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في هجوم بعبوتين ناسفتين استهدفتا، اليوم الأربعاء، موكباً عسكرياً كان يرافق مجموعة من موظفي المفوضية قرب كركوك شمال بغداد، وفقا للواء الركن في الجيش، محمد خلف الدليمي.

كما أصيب ضابطان في الجيش في هذا الهجوم الذي وقع في منطقة تبعد نحو 35 كيلومترا شمال غرب كركوك (240 كيلومترا شمال بغداد).

وتبنى الهجوم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف بـ "داعش"، وهو أحد أقوى المجموعات الجهادية المتطرفة في العراق وسوريا، وجاء ذلك على حساب التنظيم في موقع "تويتر".

ويدلي ملايين العراقيين منذ صباح اليوم الأربعاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأميركي نهاية 2011 وسط هجمات تستهدف مراكز الاقتراع في مناطق متفرقة قتل فيها 11 شخصاً.