المالكي: العراقيون تحدوا الإرهابيين وأدلوا بأصواتهم

أشاد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإقبال الشعب العراقي على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية للبلاد، قائلاً "الشعب العراقي تحدى الإرهابيين وأقبل على صناديق الاقتراع".

وأضاف في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، العملية الانتخابية سارت بسلاسة كبيرة، مشيراً إلى أن الجيش والعشائر وجهوا صفعة لمن أراد تزوير الانتخابات.

وحول نسبة المشاركة الشعبية في التصويت لاختيار النواب الجدد، أكد المالكي مشاركة أكثر من 50% في الانتخابات في محافظة الأنبار.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت في وقت سابق أن نسبة التصويت غير النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 60%، ولكن هذه النسبة لا تشمل كل المناطق وبالتالي فهي قابلة للتعديل.