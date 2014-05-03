تواصل عمليات الفرز بالعراق.. والنتائج بعد 20 يوماً

تستمر لليوم الثاني في بغداد وبقية المحافظات العراقية، يوم السبت، عمليات العد والفرز الخاصة بالتصويت العام في الانتخابات البرلمانية بحضور مراقبي الكيانات السياسية ومنظمات مراقبة الانتخابات.

وخصصت المفوضية العليا للانتخابات مراكز للعد والفرز في جميع المحافظات بمشاركة آلاف الموظفين التابعين لها.

ومن المتوقع أن تعلن مفوضية الانتخابات النتائج الأولية بعد 20 يوماً.

وستُعلن النتائج النهائية بعد انتهاء القضاء من النظر في الشكاوى المقدمة من الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات.

وتنافس في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء الماضي 9032 مرشحا، منهم 6425 رجلاً و2607 نساء، على 328 مقعداً.

وبلغ عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام 20 مليونا و437 ألفاً و712 شخصاً، ووصل عدد مراكز الاقتراع العام إلى 8075 مركزاً.