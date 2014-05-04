مفوضية انتخابات العراق تتلقى 854 شكوى.. وعلاوي يحذر

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أنها استلمت 854 شكوى حول خروقات جرت خلال العملية الانتخابية. كما حذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي من خروقات بدأت تحصل في عمليات العد والفرز، بحسب تقرير لقناة "العربية"، اليوم الأحد.

وفيما تتواصل عمليات العد والفرز لأصوات المقترعين في الانتخابات البرلمانية العراقية، بدأت الشكاوى تنهال حول خروقات رغم مشاركة مراقبين من الخارج في الانتخابات.

وقالت مفوضية الانتخابات، بعد أن أقرت بأنها تلقت مئات الشكاوي، إن الطعون تخص التصويت العام والخاص والتصويت في الخارج، إضافة إلى انتخابات إقليم كردستان العراق

خروقات جديدة ربما حصلت في عمليات فرز الأصوات أشار إليها رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، حاثا مفوضية الانتخابات على الانتباه إلى الخروقات في عمليات العد والفرز الجارية حاليا.

قضية أساسية نبه إليها علاوي، وهي مستقبل العراق في ضوء نتائج هذه الانتخابات بغض النظر عن الفائز، معتبرا أن الانتخابات يجب أن تدفع العراق بعيدا عن النفق المظلم.

وحذرت مفوضية الانتخابات من أن الأرقام التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام عن النتائج هي غير دقيقة وغير صحيحة، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج. ولن تتضح النتيجة النهائية قبل عدة أسابيع.

وتشير أوساط المراقبين في بغداد إلى أنه من غير المرجح أن يقترب أي تكتل انتخابي من تحقيق أغلبية في البرلمان المؤلف من 328 مقعدا.