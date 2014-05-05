ما هي محطات رحلة إعلان نتائج انتخابات العراق؟

تتوقف رحلة إعلان نتائج انتخابات العراق البرلمانية في محطات كثيرة تجتازها لإعلانها رسمياً، ما أثار تساؤلات حول هذه المحطات وأهميتها.

وتضيف مفوضية الانتخابات إلى إجراءاتها الطويلة تصنيفاً للشكاوى، فتحددها بالأحمر والأخضر والأصفر، حسب خطورتها.

وتتأخر المفوضية العليا للانتخابات في إعلان النتائج لأسباب عدة، أهمها عمليات العد والفرز التي تجرى في أكثر من ستين مركزاً تنتشر في محافظات العراق، ما عدا الأنبار التي نقلت صناديق اقتراعها إلى بغداد لأسباب أمنية.

وتستغرق هذه العملية من عشرة إلى أربعة عشر يوما، ويتم فيها فرز أصوات الناخبين الذين وصل عددهم إلى أكثر من أثني عشر مليون ناخب.

ولا تقف تعقيدات عملية العد والفرز فقط بوجه السرعة بإعلان النتائج، فالفترات القانونية هي الأكثر تعقيدا، حيث تمنح الكيانات السياسة مدة يومين لرفع الشكاوى التي وصل عددها إلى 854 شكوى، وتبت لجان المفوضية بهذه الشكاوى خلال خمسة أيام، ومن ثم تنشر القرارات في الجريدة الرسمية لمدة ثلاثة أيام.

ومن حق الكيانات السياسية الطعن بهذه القرارات خلال ثلاثة أيام من آخر يوم للنشر، وتكون هذه العملية جنباً إلى جنب مع عمليات العد والفرز التي من الممكن أيضاً أن تشهد رفع شكاوى وتدخل نفق القضاء.

وتصنف المفوضية الشكاوى المقدمة إلى الألوان الأخضر والأصفر والأحمر، والأخيرة هي التي تشكل تهديداً لنتائج الانتخابات، ويفتح تحقيق في المركز الانتخابي الذي قدمت الشكوى عليه.

وبعد انتهاء عمليات العد والفرز يتم إدخال الأرقام إلكترونيا،ً وهنا تظهر النتائج الرسمية تباعاً، وصولاً إلى النتيجة النهائية التي قد يستثنى منها بعض الأصواتِ في حال وجود شكاوى أخرى.