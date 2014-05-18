عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم إنتخابات العراق

نتائج انتخابات العراق غداً.. والأحزاب الكردية تتأهب

المصدر: بغداد - منتظر رشيد
رابط مختصر

أكدت مفوضية الانتخابات في العراق إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية غداً الاثنين.

وقالت المفوضية، اليوم الأحد، إنها انتهت من عمليات العد والفرز للانتخابات، التي جرت في الأول من مايو الحالي.

وأفادت مصادر مطلعة لـ "العربية" أن الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق تسعى إلى الضغط على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني من أجل تبني موقف موحد من الحكومة العراقية المقبلة وعدم الانفراد بالتنسيق مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، المالكي، مؤخراً حول شريك كردي لدولة القانون، قلق بعض الأطراف الكردية.

كلمات دالّة

#العراق, #نتائج, #انتخابات, #المالكي, #ائتلاف دولة القانون, #المفوضية
إقرأ أيضاً ما هي محطات رحلة إعلان نتائج انتخابات العراق؟ ما هي محطات رحلة إعلان نتائج انتخابات العراق؟ 10:10 GMT
إقرأ أيضاً المفوضية العليا لانتخابات العراق تعلن النتائج اليوم المفوضية العليا لانتخابات العراق تعلن النتائج اليوم 10:10 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر