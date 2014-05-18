نتائج انتخابات العراق غداً.. والأحزاب الكردية تتأهب

أكدت مفوضية الانتخابات في العراق إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية غداً الاثنين.

وقالت المفوضية، اليوم الأحد، إنها انتهت من عمليات العد والفرز للانتخابات، التي جرت في الأول من مايو الحالي.

وأفادت مصادر مطلعة لـ "العربية" أن الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق تسعى إلى الضغط على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني من أجل تبني موقف موحد من الحكومة العراقية المقبلة وعدم الانفراد بالتنسيق مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، المالكي، مؤخراً حول شريك كردي لدولة القانون، قلق بعض الأطراف الكردية.