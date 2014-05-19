المفوضية العليا لانتخابات العراق تعلن النتائج اليوم

تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، نتائج الانتخابات البرلمانية وسط اتهامات بالتزوير.

واستبقت كتلة الأحرار العراقية الإعلان باتهام المفوضية العليا نفسها بالتزوير لصالح ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وبالتلاعب بأصوات الناخبين.

وقال النائب عن الكتلة أمير الكناني إن متابعة عمليات الفرز والنتائج النهائية أظهرت تلاعباً كبيراً، منوهاً إلى أن الكتلة شكت إلى مجلس المفوضية وهو ملزم بالإجابة، وإلا فستلجأ الكتلة الى الهيئة القضائية.

هذا ودعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، المرشحين العراقيين ومؤيديهم إلى الحفاظ على الديمقراطية عند الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 أبريل الماضي.

وأضاف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق: "ينبغي لجميع الأطراف التخطيط للإسهام بشكل إيجابي في بناء مستقبل البلاد والانخراط بشكل بناء لمتابعة السياسات الضرورية الرامية إلى تعزيز العملية الديمقراطية".