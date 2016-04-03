أميركا.. الحزب الجمهوري يحذر ترامب من الترشح مستقلا

قال رئيس الحزب الجمهوري الأميركي رينس بريبوس اليوم الأحد إن دونالد ترامب سيصعب الأمر على نفسه لنيل ترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية بتهديده بالترشح كمستقل إذا لم يلق معاملة عادلة.

وسبق لبريبوس الذي يرأس اللجنة الوطنية للحزب القول في عدة أحاديث تلفزيونية إن المرشحين أحيانا ما يدلون بمثل هذه التصريحات بهدف التأثير على الحزب، لكن هذا لن يجدي.

وقال بريبوس في مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية "أعتقد أن هذا النوع من التصريحات سيكون له عواقب. وحين تدلي بمثل هذه التعليقات وتريد بها التأثير على الناس، فإنك تجعل الأمر أكثر صعوبة. وإن كنت مرشحا لرئاسة أحد الأندية وأنت لا تفهم أي شيء عن هذا النادي، أعتقد أن هذا يجعل التحدي أكبر بالنسبة لك لتحقيق الفوز في النهاية بمثل هذه المناصب". وأضاف: "الأمر ليس مختلفا بالنسبة للحزب الجمهوري."

وتراجع ترامب يوم الثلاثاء الماضي عن تعهد قطعه على نفسه في سبتمبر بمساندة أي مرشح يختاره الحزب في النهاية وبألا يترشح كمستقل للبيت الأبيض.

وانهار هذا التعهد الحزبي تماما بعد أن رجح المنافسان الباقيان ضد ترامب وهما تيد كروز وجون كيسيك عدم الالتزام به إذا حصل ترامب على بطاقة ترشيح الحزب.

وأعلن بريبوس أن المرشحين وقعوا على هذا التعهد كجزء من اتفاق وافق فيه الحزب على توفير بيانات عن الناخبين. وقال بريبوس لمحطة فوكس نيوز "نتوقع من المرشحين الوفاء بالتزاماتهم."

وشاب التوتر علاقة ترامب بالحزب الجمهوري في بعض الأحيان. وفي حوار مع شبكة فوكس نيوز لم يستبعد ترامب مرة أخرى الترشح كمستقل إذا لم يحصل على بطاقة ترشيح الحزب. وقال: "سنرى كيف سيتم التعامل معي، أريد معاملة عادلة."

وسبق لبريبوس التأكيد على أن المرشح الذي سيحصل على تأييد 1237 من مندوبي الحزب في الانتخابات التمهيدية بالولايات سيكون هو المرشح في انتخابات الرئاسة، بينما سيختلف الأمر إذا لم يحصل أيهم على هذا العدد.