هل يفكر ترمب في عزل المحقق روبرت مولر؟

قال تاي كوب محامي البيت الأبيض إن الرئيس دونالد #ترمب لا يفكر في إقالة المحقق الخاص روبرت مولر، ولا يناقش هذا الأمر.

وجاء بيان كوب بعد أن انتقد ترمب في وقت سابق تحقيق #مولر في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت في 2016.

وأضاف كوب: "ردا على تكهنات وسائل الإعلام والتساؤلات المرتبطة بذلك التي تُوجه للإدارة يؤكد #البيت_الأبيض من جديد أن الرئيس لا يفكر أو يناقش إقالة المحقق الخاص روبرت مولر".

يذكر أن مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) الذي يتمتع باحترام كبير، يجري تحقيقا بالغ الحساسية حول شبهات بتواطؤ بين فريق المرشح الجمهوري ترمب و#موسكو خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

كما يحاول كشف ما إذا كان الرئيس حاول عرقلة عمل القضاء بإقالته المدير السابق "للاف بي آي" جيمس كومي في مايو 2017.