لأول مرة.. كيم يتحدث عن "حوار" مع واشنطن

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الثلاثاء أن الزعيم كيم جونغ-اون تحدث للمرة الأولى رسميا عن "حوار" مع #الولايات_المتحدة في الوقت الذي تتضّح فيه أكثر فأكثر معالم قمة مرتقبة بينه وبين نظيره الأميركي دونالد #ترمب.

وقالت الوكالة إن كيم قدّم تقريرا إلى كبار مسؤولي الحزب الأوحد يتناول "الوضع في شبه الجزيرة الكورية"، ويتطرق بحسب فرانس برس إلى "آفاق الحوار بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية" (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية).

وهي المرة الأولى التي تلمح فيها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إلى قمة بين #كيم وترمب الذي أعلن الاثنين أن لقاءه التاريخي مع نظيره الكوري الشمالي سيتم "في أيار/مايو أو مطلع حزيران/يونيو".