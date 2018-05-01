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البيت الأبيض: برنامج إيران النووي أكثر تقدما من قبل 

المصدر: دبي - العربية.نت
سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض
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قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم #البيت_الأبيض، الثلاثاء، إن الاتفاق الدولي الذي يهدف لكبح تطوير إيران أسلحة نووية جرى التوصل إليه بناء على ادعاءات كاذبة، لأن البرنامج النووي الإيراني كان أكثر تقدما مما أشارت إليه وقت التفاوض على الاتفاق في 2015.

وأضافت ساندرز في بيان صحفي اعتيادي في البيت الأبيض: "المشكلة هي أن الاتفاق أبرم بناء على ادعاءات كاذبة تماما، إيران كذبت في البداية"، بحسب رويترز.

وتابعت: "كانوا غير أمناء، وبالتالي فإن الاتفاق المبرم جرى التوصل إليه بناء على أمور لم تكن دقيقة. ولاسيما حقيقة أن القدرات النووية الإيرانية كانت أكثر تقدما وتطورا بكثير مما أشاروا إليه".

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