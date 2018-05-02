ترمب ينتقد تسريبات مولر: "إنه عار"

انتقد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الثلاثاء، تقارير إعلامية أميركية أفادت بأن المحقق الخاص روبرت مولر جمع قائمة تضم أكثر من 40 سؤالا ليوجهها للرئيس في إطار تحقيقه بشأن التدخل الروسي في #الانتخابات_الأميركية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز مساء الاثنين، أن القائمة تتضمن أسئلة عن علاقات ترمب مع #روسيا، وأسئلة أخرى تهدف إلى تحديد إن كان الرئيس عرقل التحقيق.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا أيضا عن الأسئلة المحتملة.

ويحقق #مولر في مزاعم تدخل #روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وما إذا كانت موسكو تواطأت مع حملة ترمب كما يحقق فيما إذا كان الرئيس حاول بشكل غير قانوني عرقلة التحقيق.

ونفت روسيا التدخل في الانتخابات الأميركية، بينما قال ترمب إنه لم يكن هناك تواطؤ، وإنه لابد من وقف التحقيق.

وكتب ترمب على #تويتر "من العار أن يتم تسريب الأسئلة المتعلقة بحملة الملاحقة الروسية إلى الإعلام. لا توجد أسئلة عن التواطؤ".

وأضاف في تغريدة أخرى "سيكون من الصعب للغاية عرقلة العدالة بشأن جريمة لم تحدث قط".

وبموجب القانون الاتحادي فإن عرقلة العدالة هي الإقدام عمدا على عرقلة الإجراءات القضائية. وليس من الضروري أن يكون قد تم إثبات ارتكاب جريمة.