فريق مولر يستجوب صديق ترمب حول "التدخل الروسي"

أفادت مصادر أن محققين يعملون مع المستشار الخاص، روبرت #مولر، قاموا باستجواب توم باراك، الصديق المقرب من الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، بحسب الأسوشيتد برس.

وقال 3 أشخاص مطلعين على التحقيق للوكالة إن باراك التقى محققين فيدراليين يعملون على التحقيق في تدخل #روسيا في الانتخابات الأميركية الرئاسية الأخيرة. واشترطوا تكتم هوياتهم لأنهم يناقشون مداولات سرية.

ورفضت ليزا بيكر، الناطقة باسم باراك، التعليق.

وباراك هو صديق لترمب منذ عقود، وكان أحد أقرب مستشاريه في حملة انتخابات 2016، وفي الإدارة، كما أنه من كبار جامعي التبرعات للرئيس، وأشرف بنفسه على جمع التبرعات لحفل التنصيب.

وباراك كذلك على صلة قديمة ووثيقة برئيس حملة ترمب السابق، بول مانافورت، ونائبه ريك غيتس، الذي وافق في فبراير شباط على التعاون مع فريق المحققين التابعين لمولر.