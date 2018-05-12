الديمقراطي الكردستاني يطلب عد الأصوات يدويا بالسليمانية

طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدّ الأصوات يدوياً في محافظة السليمانية، في إقليم كردستان.

وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني إنه "لا نمانع في الفرز يدويا في كل محافظات الإقليم".

إلى ذلك، أفادت مصادر لـ"العربية" بأن مناصرين للاتحاد الوطني طوقوا مقر حركة التغيير في السليمانية، وسمع دوي إطلاق نار قرب مقر الحركة.

وقد بدأ العراقيون، صباح اليوم السبت، بالاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية هي أول انتخابات برلمانية يشهدها العراق منذ هزيمة تنظيم "داعش"، حيث استنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش لتأمين مراكز الاقتراع.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر في المفوضية العراقية للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات قاربت 32% من عدد الناخبين المسجلين على قوائم الاقتراع.