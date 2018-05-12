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العراق.. انفجار في كركوك وأنباء عن قتلى

المصدر: العربية.نت
القوات العراقية في كركوك "أرشيفية"
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وقع انفجار، اليوم السبت، بمنطقة سنية جنوبي كركوك، وقد ربطت أجهزة الأمن الهجوم بالانتخابات العراقية، فيما تداولت أنباء عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وقد بدأ العراقيون، صباح اليوم السبت، بالاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية اكتملت الاستعدادات لها، وفق المفوضية العليا للانتخابات، وهي أول #انتخابات_برلمانية يشهدها #العراق منذ هزيمة تنظيم "داعش"، حيث استنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش لتأمين مراكز الاقتراع.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر في المفوضية العراقية للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات قاربت 32% من عدد الناخبين المسجلين على قوائم الاقتراع.

كلمات دالّة

#انتخابات برلمانية, #العراق
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