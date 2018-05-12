هذه أكذب الوعود في انتخابات العراق

يعاني العراقيون من أزمة الكهرباء منذ سقوط نظام البعث، ومع قدوم حكومات الواحدة تلو الأخرى، تبقى الوعود بحل الأزمة مجرد وسيلة لجذب الناخب لصناديق الاقتراع، وفي المحصلة النهائية تذهب الحكومة وتبقى المشكلة دون حل.

بدأ العراقيون، صباح اليوم السبت، بالاقتراع لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية اكتملت الاستعدادات لها، وفق المفوضية العليا للانتخابات، وهي أول #انتخابات_برلمانية يشهدها #العراق منذ هزيمة تنظيم "داعش"، حيث استنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش لتأمين مراكز الاقتراع.

موضوع يهمك نقلت قناة "العربية" عن مصادر في المفوضية العراقية للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الانتخابات تقارب 32% من عدد الناخبين... العراق.. نسبة المشاركة في الانتخابات تقارب 32% العراق

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر في المفوضية العراقية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات قاربت 32% من عدد الناخبين المسجلين على قوائم الاقتراع.