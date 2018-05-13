إعلان "أرقام" المشاركة في الانتخابات العراقية

قالت مفوضية الانتخابات في العراق، مساء السبت، إن مجموع المصوتين الكلي في الانتخابات التشريعية بلغ نحو 10.7 مليون، في التصويت الخاص والعام.

وذكرت المفوضية في مؤتمر صحافي أن هذه الأرقام بعد فرز 92% من الأصوات. وأوضحت المفوضية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 44.5% من إجمالي المصوتين.

وأوضحت المفوضية أن 10840989 من أصل نحو 24,5 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع العام والخاص والمغتربين، لتكون أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.

وأشارت إلى أن العراق استخدم أحدث التقنيات في العملية الانتخابية، وأن المفوضية ستبحث كافة الشكاوى كلاً على حدة.

وأعلنت المفوضية أنه "يوم غد (الأحد) يكتمل إرسال كافة الأوراق للتدقيق في النتائج".

واعتبرت أن "كل ما يشاع في الإعلام عن تلاعب أو تزوير لا أساس له من الصحة (..) هناك جهات تحاول خلط الأوراق والتشويش على الرأي العام العراقي".