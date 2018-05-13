تغطية العربية| كل ما تريد معرفته عن انتخابات العراق

كخلية نحل ظل يعمل فريق متكامل في شبكة "العربية"، بمختلف التخصصات في تغطية خاصة للانتخابات البرلمانية في #العراق.

وفي هذا الملخص، ترفق "العربية.نت" 27 رابطاً للتقارير الخاصة بالتغطية التي شملت جميع جوانب الانتخابات العراقية، وبالنقر عليها يمكنك الانتقال إلى مشاهدة كل فيديو من التغطية الخاصة.

إذ دمجت شبكة العربية ثلاثة استديوهات على شاشة واحدة، وكرست كل إمكانياتها للاهتمام بالحدث الانتخابي.

بدءًا بحالة الطقس أمام الناخبين طوال النهار وانتهاءً بآخر مراحل العملية الانتخابية كانت الانتخابات العراقية محط اهتمام #العربية وشمل رصد طبيعة الأجواء المحافظات العراقية المختلفة.

وثقت #العربية خلال تغطيتها الخاصة أهم الأرقام في انتخابات العراق من حيث عدد الناخبين والمرشحين وكذلك الائتلافات والتحالفات والقوائم.

كما لم تغفل التغطية متابعة أشهر الوجوه الغائبة من الصخب السياسي الحالي، ومن أبرزهم عراب السياسة الكردية رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، رغم ذلك لا تبدو أن هناك تغيرات جذرية في النظام السياسي العراقي لكن الأكيد أن حزب الدعوة قد هيمن على ثلاث فترات قبض فيها على مقعدِ رئاسة الوزراء.

لبغداد العاصمة العراقية أهمية خاصة في الانتخابات حيث كانت المنافسة شرسة على مقاعدها وهو ما ركزت عليه #العربية في تغطيتها.

تطرقت #العربية أيضا للمحات تاريخية عن مدينة بغداد التي أطلق عليها أبو جعفر المنصور مؤسس الدولة العباسية مدينة السلام، والتي تعد ثاني أكبر المدن العربية.

على الساحة السياسية العراقية قوى سياسية متنافسة إن لم نقل متصارعة سيناريوهات فوزها وخسارتها أخذت حيزا من تغطية #العربية من خلال حملات التشكيك باستطلاعات الرأي العام.

كما رصدت #العربية تأثير وتداعيات مواقع التواصل الاجتماعي على أجواء الانتخابات العراقية.

ومن نبض الشارع العراقي نقلت العربية قصة "الواز" وهي السيارات العسكرية التي تحولت فيما بعد إلى الوسيلة الأشهر لنقل المدنيين في الزبير بعجلاتها الضخمة وصوت محركها الهادر.



وبالعودة إلى جذور حكاية اللغة الدبلوماسية الأولى في #العراق المسمارية تاريخها وأسرارها كان ضمن تغطية #العربية.

أصوات الناخبين كانت الخبر الأهم في شتى أنحاء العراق باستثناء مكان واحد، غابت عنه أحاديث الانتخابات وصناديقها ومعاركها فلم يعلُ أي صوت فوق المقام العراقي في المتحف البغدادي أجواء موسيقية نقلتها #العربية بعيدا عن الزخم الانتخابي.

وفي رد فعل تلقائي فاجأ مراسل #العربية في الناصرية شاكر عواد أحد الضيوف خلال التغطية المباشرة بطبع قبلة على خده والسبب بثته #العربية.

التقنية الافتراضية المتطورة هيمنت على شكل ومضمون تغطية #العربية إذ قدمت عرضا تفصيليا عن تقسيم البرلمان العراقي.

وكذلك بثت القناة عرضاً بالتقنية الافتراضية عن حال أكراد العراق وأوضاعهم.

الجولات الافتراضية التي قدمتها #العربية لم تقتصر على نقل حيثيات وتفاصيل الحاضر بل عادت إلى الماضي العتيق لنقل حقبات من تاريخ العراق لحضارات تركت آثاراً ومدناً شاهدة على نهضة الشعوب في بلاد الرافدين قدمت من خلالها عرضاً مذهلاً لإحدى أهم وأقدم حضارات العالم.

المرأة العراقية أكثر المتضررات من الانتخابات تصدرت اهتمام تغطية العربية فمن حقها ربع مقاعد البرلمان لكن من ترشحن من النساء لخوضِ غمار الانتخابات لم يسلمن من حملاتِ التشويه النفسي والمعنوي.

وربما المختلف هذه المرة في الانتخابات البرلمانية أنها تأتي في مرحلة ما بعد هزيمة داعش، فما زال العراق يتعثر بتداعيات إرث التنظيم الإرهابي ومحاولاته لعرقلة الانتخابات وهو ما جاء ضمن تغطية #الحدث للانتخابات.

ثمة اختلافات أخرى سياسية بالإضافة إلى الأمنية تجلت في الفروق ما بين انتخابات ألفين وأربعة عشر وانتخابات ألفين وثمانية عشر رصدتها #الحدث ومن أبرزها خوض حيدر العبادي ونوري المالكي الانتخابات بقائمتين منفصلتين لأول مرة هما قائمة ائتلاف دولة القانون وقائمة تحالف النصر.

وفي خضم الحدث الانتخابي تبدو الأغلبية السنية في العراق محاصرة ما بين التهجير القسري والحشد الشعبي وتنظيم داعش، #الحدث نقلت أوضاعهم والتحديات التي تواجههم بالإضافة إلى معلومات عن قوائم السنة في الانتخابات بعد فشل محاولاتهم لإرجائها.

كعكة الانتخابات العراقية مكونة من 329 مقعداً في البرلمان أبرز المتنافسين عليها من بين مئات الأحزاب والكيانات السياسية يسمون بالتسعة الكبار المسيطرين على المشهد السياسي من هم وما هي فرصهم في الانتخابات تفاصيل أجابت عليها #الحدث خلال التغطية.

وفتحت #الحدث ملف الفساد في العراق إذ كشفت بعض التقارير عن اختفاء نحو تسعمئة مليار دولار أميركي من الخزينة حتى عام 2014 والتي تمثلت بعضها في اختلاسات نقدية وتهريب النفط الخام.

شباب العراق الذين تفترسُهم البطالة ويدفعون أكثرَ من غيرهم ثمن الأزماتِ الاقتصاديةِ والأمنية شككوا في جدوى الوعودِ الانتخابية على #الحدث.

وتطرقت التغطية إلى مخاطر تآكل الدولة المدنية في #العراق أمام التيارات المتأسلمة التي تعاقبت على الحكم وتسببت في ضياع الحقوق المدنية التي كفلها الدستور العراقي.

وفي محاولة لجذب الأنظار اتبع بعض المرشحين أساليب حديثة في الانتخابات رصدتها العربية من بينها تنظيمُ البطولاتِ الرياضية وإقامةُ الحفلاتِ الاجتماعية.

وكانت أزمة الكهرباء أكذب الوعود في انتخابات العراق فقد استمرت معاناة العراقيين المزمنة أمامها لنحو 15 عاماً #العربية خلال تغطيتها كشفت أن التيار الكهربائي ينقطع بمعدل 12 ساعة يومياً، في بعض المحافظات العراقية، وبين وعود الحكومات المتعاقبة بحل المشكلة، أجبر الفساد، المواطن العراقي على تقبل الواقع مع محاولة البحث عن بدائل.

ومن طرائف الانتخابات تم رصد جلسة مساج "أمنية" أثناء عملية التصويت، فبينما كان مراسل #العربية ينقل تطورات العملية الانتخابية أظهر فيديو رجل أمن يخضع لبعض تمرينات "المساج" من قبل زميله، بينما كانا يحرسان إحدى اللجان.

هناك أيضاً من عبر عن همومه عبر الأغنيات وهو ما انتشر في النسخة العراقية للأغنية اللاتينية الشهيرة ديسباسيتو من خلال دمى على شكل النجيفي والمالكي وغيرهما، وهم يدعون العراقيين إلى انتخابهم كل واحد لأسبابه المذكورة.