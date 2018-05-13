4 أحزاب كردية تطالب بإعادة الانتخابات في كردستان

طالبت 4 أحزاب كردية، السبت، بإعادة إجراء الانتخابات في إقليم كردستان وكركوك والمناطق المتنازع عليها، معلنة عن رفضها مجمل العملية الانتخابية.

وحسب وسائل إعلام عراقية قالت حركة التغيير وتحالف الديمقراطية والعدالة والجماعة الإسلامية الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني في بيان مشترك: "نرفض مجمل عملية الانتخابات ونتائجها"، مؤكدة عدم الالتزام بها.

وطالبت الأحزاب الأربعة بإعادة إجراء انتخابات #البرلمان_العراقي في إقليم كردستان وكركوك والمناطق المتنازعة.

وكان عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير علي حمة صالح اتهم، السبت، الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني باختراق النظام الإلكتروني الانتخابي في أربيل، مؤكداً وجود وثائق تثبت تلك الاتهامات.

وقال النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله أيضاً إن "الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قاما بالتلاعب بالأرقام بشكل خطير خلال العد والفرز الإلكتروني، وهناك نماذج عديدة على هذا التلاعب، فعندما تم فتح مجموعة من الصناديق في محافظة السليمانية على سبيل المثال كان هناك تقدم لحركة التغيير، ولكن نتيجة العد والفرز الإلكتروني تقول إن الاتحاد الوطني في المقدمة".

وجرت انتخابات مجلس النواب السبت في أول انتخابات يشهدها #العراق بعد تحريره من سيطرة تنظيم داعش.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 44.5% من إجمالي المصوتين تكون أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.