أزمة القس الأميركي.. الكونغرس يسعى لمنع القروض عن تركيا

وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يقيّد حصول تركيا على قروض من المؤسسات الدولية.

وجاء قبول اللجنة بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب بفرض عقوبات ضد تركيا إذا ما لم تطلق سراح قس أميركي متهم بالتجسس ودعم #الإرهاب.

وقد ردت تركيا على تهديدات ترمب بقولها إنها لا تخضع لأي إملاءات ولا تقبل أي تهديد، معتبرة أن واشنطن لن تحصل على "النتائج المرجوة" عبر التهديدات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، قد طالب #تركيا، بالإفراج "فوراً" عن #القس_الأميركي اندرو برانسون الذي وضع في الإقامة الجبرية بعد طول اعتقال ولا يزال يحاكم بتهمتي "الإرهاب" و"التجسس".

موضوع يهمك طالب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، #تركيا، الخميس، بالإفراج "فوراً" عن #القس_الأميركي اندرو برانسون الذي وضع في الإقامة... أزمة القس الأميركي بتركيا تتفاعل.. ترمب يهدد وأنقرة ترد أميركا

وغرد الرئيس الأميركي بعيد تهديد نائبه مايك بنس بفرض عقوبات على أنقرة في هذا الملف أن "الولايات المتحدة ستفرض #عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها الطويل للقس اندرو برانسون، وهو مسيحي رائع ورب عائلة. إنه يعاني كثيرا. هذا الإنسان المؤمن البريء ينبغي الإفراج عنه فورا".

ويعتبر اعتقال #القس_برانسون أحد أبرز المواضيع العالقة التي تدفع باتجاه توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وكان القس اعتقل في تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2016 ويحاكم منذ الربيع الماضي بتهمة "الإرهاب والتجسس".