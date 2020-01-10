السيناتور تيد كروز: سليماني إرهابي وقتله أمر جيد

علق السيناتور الجمهوري تيد كروز على قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني قائلا: "قتل إرهابي يستهدف الأميركيين أمر جيد"، ووصف "الضجيج الديمقراطي حول استهداف سليماني" هو بسبب كرههم لترمب.

Democrats are creating hysteria driven by the fact that they hate POTUS. Taking out a terrorist targeting Americans is a GOOD THING. I commend @realDonaldTrump for following principles of peace through strength.pic.twitter.com/VPg94FM3rf — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 9, 2020

وشكر السيناتور الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاتباعه مبادئ السلام من خلال القوة.

وفي وقت سابق، حذر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من أن إيران ستتحمل مسؤولية قيام أي من وكلائها بهجمات ضد أميركا، واعتبر أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب استهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني حقق استعادة الردع.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الثلاثاء، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أميركية. وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أميركية في العراق سيقابله رد جديد، حسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس إنه صادق على عقوبات إضافية على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تضم جنوداً أميركيين في العراق.