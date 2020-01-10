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ماركو روبيو: إيران ستتحمل مسؤولية أي هجمات لوكلائها

المصدر: دبي - العربية.نت
السيناتور ماركو روبيو
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حذر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من أن إيران ستتحمل مسؤولية قيام أي من وكلائها بهجمات ضد أميركا، واعتبر أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب استهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني حقق استعادة الردع.

كلام روبيو جاء تعليقا على تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني التي قال فيها إن الضربة الصاروخية التي أطلقها الجيش الإيراني واستهدفت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل "لم تنوِ القتل".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الثلاثاء، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أميركية. وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أميركية في العراق سيقابله رد جديد، حسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس إنه صادق على عقوبات إضافية على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تضم جنوداً أميركيين في العراق.

كلمات دالّة

#إيران, #أميركا, #دونالد ترمب
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