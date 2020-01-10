ماركو روبيو: إيران ستتحمل مسؤولية أي هجمات لوكلائها

حذر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من أن إيران ستتحمل مسؤولية قيام أي من وكلائها بهجمات ضد أميركا، واعتبر أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب استهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني حقق استعادة الردع.

Another sign that @potus decision to strike #Soleimani achieved a restoration of active deterrence#IRGC commander says #IRGC missile strike “did not intend to kill”



Nevertheless threat of proxy attacks remains & #Iran will be held responsible for them https://t.co/XEg3Xnwceq — Marco Rubio (@marcorubio) January 9, 2020

كلام روبيو جاء تعليقا على تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني التي قال فيها إن الضربة الصاروخية التي أطلقها الجيش الإيراني واستهدفت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل "لم تنوِ القتل".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الثلاثاء، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أميركية. وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أميركية في العراق سيقابله رد جديد، حسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس إنه صادق على عقوبات إضافية على إيران إثر إطلاق صواريخ على قواعد تضم جنوداً أميركيين في العراق.