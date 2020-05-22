إف.بي.آي: إطلاق النار بقاعدة بحرية بتكساس مرتبط بالإرهاب

قالت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي يوم الخميس إن إطلاق الرصاص في قاعدة للبحرية بمدينة كوربس كريستي في ولاية تكساس "له صلة بالإرهاب"، مضيفة أن المسلح قتل في مسرح الحادث لكن المحققين يبحثون عن مشتبه به آخر.

وأصيب بحار في الحادث الذي وقع صباح الخميس.



وقالت المتحدثة ليا غريفز: "خلصنا إلى أن الحادث الذي وقع هذا الصباح في قاعدة كوربس كريستي البحرية الجوية مرتبط بالإرهاب". وأضافت أنه ربما يوجد شخص آخر له صلة بالمهاجم يتحرك طليقا في المنطقة.

وذكرت البحرية أن البحار الذي أصيب في الهجوم، وهو عضو بالقوة الأمنية للقاعدة، في حالة جيدة وخرج من المستشفى.