أوباما يناقش اليوم الوضع في العراق مع الكونغرس

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما مجلسي الشيوخ والنواب للاجتماع في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وذلك لبحث الأوضاع في العراق .

وقال السيناتور ميتش مكونيل إن الدعوة وجهت إليه وإلى زعماء مجلسي الشيوخ والنواب.

من جهته، قال جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي إن بلاده ستقدم مساعدة عاجلة إلى قوات الأمن العراقية.

وأضاف أنه يجب على العراقيين أولاً أن يتوحدوا لمحاربة أعمال العنف المسلحة التي يشنها المتشددون وتهدد بتفكيك البلاد, حسب قول بايدن.

واستبعدت وزارة الخارجية الأميركية أي مفاوضات إضافية مع إيران بشأن الأزمة العراقية على هامش جولة المحادثات النووية في فيينا؟

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين ساكي إن التواصل مع إيران سيكون مشابهاً للتواصل مع أي طرف آخر على ارتباط بالأحداث في المنطقة.