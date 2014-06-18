بارزاني يدعو البيشمركة المتقاعدين للعودة إلى الخدمة

دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أفراد البيشمركة الذين أحيلوا إلى التقاعد للالتحاق بالوحدات التي كانوا يخدمون بها، من أجل دعم قوات البيشمركة والاستعداد لكافة الاحتمالات.

وناشد بارزاني في رسالة وجهها إلى جماهير كردستان، أن يقفوا كلا من موقعه وبحسب قدراته سنداً لقوات البيشمركة.

وتأتي هذه التطورات في الموقف السياسي والأمني الكردستاني بعد أن قامت قوات البيشمركة بالتحرك نحو المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، التي تشهد أوضاعاً أمنية خطيرة عشية سيطرة مسلحي "داعش" على العديد من المناطق فيها، بعد انسحاب القوات العسكرية العراقية المكلفة بمهمة المحافظة عليها خلال الأيام القليلة الماضية.