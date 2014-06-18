دعوة إلى نبذ الطائفية في اجتماع ضم قيادات عراقية

اتفق قادة العراق في لقاء عقدوه في بغداد على شجب الخطاب الطائفي ومراجعة المسيرة السياسية السابقة بهدف تقويمها. اللقاء حضره رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس الائتلاف الوطني إبراهيم الجعفري ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وقادة آخرون.

فتفاقم الأوضاع على الساحة العراقية أجبر الفرقاء السياسيين على الالتقاء وجهاً لوجه للبحث عن مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد.

ووجه زعماء من الشيعة والسنة في العراق دعوة مشتركة للوحدة الوطنية بعد اجتماع مغلق عقد عقب أسبوع من أعمال العنف الطائفية سيطر فيها متشددون من السنة على مدن في شمال العراق.

وتم في الاجتماع الاتفاق على ضرورة الدفاع عن الدولة وحماية سيادتها كما جاء في بيانهم الذي ألقاه رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري أشار فيه إلى أن القوى الإرهابية لا تمثل أي طائفة أو دين.

وتضمن البيان المشترك عن الاجتماع تعهداً عاماً بمراجعة المسار السابق ودعوة إلى تجنب المظالم الطائفية ومنع أي عناصر غير تابعة للدولة من حمل السلاح.

وكانت المملكة العربية السعودية حثت الأطراف في العراق على إجراء إصلاحات سياسية وتشكيل حكومة وفاق وطني وتجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية، كما دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وأوروبا العراقيين إلى ضرورة اتخاذ خطوات للمشاركة والاتفاق وعدم الاقصاء والتهميش.