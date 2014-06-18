مسؤول تركي: أنقرة ستدعم حق أكراد العراق في حكم ذاتي

قال المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في تركيا إن أكراد العراق لهم الحق في الحكم الذاتي، وذلك في تصريح يمكن أن يحدث تغيرا دراماتيكيا في السياسات الإقليمية بالشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "هافينغتون بوست" عن حسين سليك، المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بتركيا، قوله أمس الثلاثاء من خلال حديث موقع "رودو" الإخباري الكردي: "من حق أكراد العراق أن يقرروا بأنفسهم اسم ونوع الدولة التي يريدون العيش بها".

ولم يتم الانتباه لتلك التصريحات حتى الآن، بحسب الصحيفة، إلا أنها تمثل تحولاً في السياسة التركية، حيث إن أنقرة ظلت لوقت طويل تعارض استقلال الأكراد، حيث إن ذلك سيعني تقسيم العراق.

فتركيا، الحليف القوي للولايات المتحدة الأميركية، كانت تعارض إقامة دولة كردستان المستقلة حتى لا تضم أجزاء من أراضيها الشمالية. إلا أن تصريحات سليك الأخيرة توحي بأن أنقرة ربما بدأت تنظر لخيار إنشاء دولة كردية مستقلة.

وأضاف سليك في تصريحاته، التي نقلتها شبكة "سي إن إن CNN" التركية: "الأكراد مثلهم مثل غيرهم من الشعوب سيكون لهم الحق في تقرير مصيرهم.. فتركيا كانت تساند إقليم كردستان وستستمر في تقديم ذلك الدعم".