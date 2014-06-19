أوباما وزعماء الكونغرس يستعرضون الخيارات في العراق

أطلع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، زعماء الكونغرس، أمس الأربعاء، على الوضع في العراق، واستعرض معهم ما يراه من خيارات "لزيادة المساعدة الأمنية" لهذا البلد الذي يكافح مقاتلي "داعش".

وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي واستمر أكثر من ساعة: "قدم الرئيس تقريرا عن جهود الحكومة الأميركية لمواجهة خطر الدولة الإسلامية في العراق والشام من خلال حث زعماء العراق على أن ينحوا جانبا الأجندات الطائفية، وأن يتحدوا بإحساس الوحدة الوطنية".

وأضاف البيان: "استعرض (الرئيس) أيضا جهودنا لتقوية قدرات قوات الأمن العراقية لمواجهة خطر الدولة الإسلامية في العراق والشام، ومن ذلك خيارات زيادة المساعدات الأمنية".

وذكر البيان أن أوباما طلب من زعماء الكونغرس معرفة آرائهم في الوضع، كاشفاً أنه سيستمر في التشاور مع الكونغرس.