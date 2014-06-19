الأزهر يعرب عن قلقه من التطورات في العراق

أصدر الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بياناً أعرب فيه عن قلقه إزاء الأحداث الجارية في العراق.

وجاء في البيان: "يراقب الأزهر الشريف بقلق بالغ الأحداث المتسارعة بالعراق وتنامي البعد المذهبي والطائفي في هذه الأحداث، ويدعو جميع الأطراف العراقية إلى إحياء مفهوم التوافق بين فئات المجتمع الوطني".

وأهاب الأزهر بجميع المسؤولين "بذل أقصى ما في وسعهم للحيلولة دون إزهاق أرواح المواطنين الأبرياء، أياً كانت انتماءاتهم المذهبية العرقية أو الطائفية أو الجغرافية، بما في ذلك ضرورة التصدي بكل الوسائل لأي تحريض قد يطال أو يمس الرموز أو المؤسسات الدينية حفاظاً على وحدة الأمة".

وختم البيان: "وقى الله العراق الشقيق شر المكائد والفتن، وألهم مسؤوليه وقياداته وشعبه حسن البصيرة وسواء السبيل والحرص على الوفاق الوطني".