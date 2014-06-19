طارق الهاشمي للحدث: المالكي إرهابي دولي

في خطوة أثارت استغراب المتابعين لما يحدث في العراق، اعتبر التلفزيون العراقي كل من يخالف رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته، نوري المالكي "داعشي".

وصنف التلفزيون العراقي القيادات السياسية طارق الهاشمي، وأثيل النجيفي، وعلي الحاتم، ورافع الرفاعي، بأنهم يدعمون الإرهاب ويعملون على تقسيم العراق وترهيب العراقيين.

"الصفويون الجدد"

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال طارق الهاشمي، نائب رئيس جمهورية العراق، بأنه لا يستغرب هذا التوصيف ممن سماهم "الصفويين الجدد في بغداد".

وأضاف في مقابلة مع قناة "الحدث": إذا كان الدفاع عن أعراض السنة، وعن الشباب المعتقلين.. وإذا كان الدفاع عن أعراضهم ومعتقداتهم، وهويتهم يعتبرها الطرف الآخر تطرفا وإرهابا.. فليسمع العالم كله أن طارق الهاشمي هو أول الإرهابيين".

واستدرك: "طارق الهاشمي عرفت عنه الوسطية والاعتدال، والدفاع عن المظلومين والمهمشين، ولكن المشكلة اليوم أنك إذا كنت عربيا سنيا في العراق فأنت متهم".

"المالكي إرهابي دولي"

وتساءل الهاشمي قائلا: من الذي أدخل السيارات المفخخة للعراق في ثمانيات القرن الماضي؟.. من الذي استهدف وزارة الإعلام العراقية؟ ومن الذي فجر السفارة العراقية في بيروت.. ومن الذي استهدف موكب أمير الكويت، ومن الذي اختطف الطائرات.. ".

وأضاف: "ليعرف العالم كله.. أن المالكي إرهابي دولي عاش حياته منذ ثمانينات القرن الماضي على الإرهاب". المقابلة مرفقة بأكملها ضمن هذا الخبر.