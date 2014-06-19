المالكي يمنح المتطوعين ضد داعش 644 دولارا شهريا

أعلن التلفزيون العراقي، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيعطي المتطوعين الذين يقاتلون في "المناطق الساخنة" ما يعادل 644 دولارا شهريا.

وإلى ذلك، قال المتحدث باسم قوات نوري المالكي، قاسم عطا، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن تنظيم داعش مازال داخل الموصل العراقية، بينما سيطرت قوات المالكي على محافظة بيجي بشكل كامل، بالإضافة إلى بلد وسامراء والضلوعية.

وأضاف عطا أن "قوات المالكي لديها مصادر استخباراتية تعمل معها داخل التنظيم وخارجه"، موضحاً أن مراقبة هذه العناصر لتحركات التنظيم كشفت أن عناصر داعش يحاولون التخفي عن قوات الجيش والهرب من خلال ارتدائهم أزياء نسائية، ما يعني أنهم بدأوا يضعفون.

وحول الهجمات الجوية التي قام بها جيش المالكي على مناطق عدة لتنظيم داعش، أفاد المتحدث: "قمنا بضربات جوية في أكثر من موقع مختص لداعش، وتضمنت هذه الهجمات قصفاً جوياً على سيارات كانت تنقل عناصر التنظيم".

وكان الناطق باسم قوات المالكي صرّح بأن القوات المسلحة تمتلك إمكانيات عالية، الأمر الذي دعا آلافاً إلى التطوع في الجيش والشرطة، مضيفاً أن "المتطوعين سيمتلكون نفس الصلاحيات والميزات التي يمتلكها أفراد القوات المسلحة دون أي تفريق بينهم".