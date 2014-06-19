هولاند: تقدم الجهاديين السريع يهدد وحدة العراق

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الى اجتماع لمجلس الدفاع المصغّر، لمناقشة الأوضاع في العراق، واعتبر أن وحدة العراق مهددة بسبب التقدم السريع للمتطرفين "داعش".

وأعرب المجلس الفرنسي في نهاية هذا الاجتماع عن انشغال فرنسا بالمعطيات والظروف الخطيرة التي يعيشها العراق حالياً.

واستنكر المجلس الفرنسي للدفاع الهجوم الذي تشنه قوات "داعش" الإرهابية لأنه يمسّ وحدة العراق ويخلق تهديدات جديدة لاستقرار وأمن المنطقة.

ويقول البيان: "إن فرنسا تدين هذا الهجوم وتعرب عن تضامنها مع الشعب العراقي ضد الإرهاب، وأن الرد الحاسم للسلطات العراقية ضروري ولكنه لا يقدم إلا جزءاً من الحل لذلك".

وأضاف البيان "لابد أن يكون الحل سياسياً لكي يكون حلاً شاملاً ودائماً، بدعم من مجلس الأمن الدولي ولهذا تتمنى فرنسا أن ينطلق حوار بين كل مكونات المجتمع العراقي حتى يتم تشكيل وبشكل سريع حكومة وطنية".

ما يجري في العراق ليس بعيداً عن سوريا

وأوضح اليان أن الأزمة في العراق نتيجة مأساوية للوضع في سوريا، لقد نسج بشار الأسد منذ فترة طويلة علاقات مشبوهة مع المجموعات الإرهابية، وهو لا يحاربها بل يقوم باستخدامها ضد المعارضة السورية، والحرب التي يواصلها الأسد ضد شعبه تحبذ قيام منطقة مفتوحة للإرهاب بين سوريا والعراق.

وتمّنت فرنسا من أصدقاء الشعب السوري أن يوحدوا دعمهم للمعارضة التي تحارب المجموعات الجهادية، وأبدت استعدادها للإسهام في ذلك.

وقال البيان الختامي إن هجوم داعش في العراق يخلق حالة جديدة تعزز قدرات الإرهابيين في التحرك خارج هذه المنطقة (العراق وسوريا)، ومن هنا فإن خطة فرنسا لمكافحة الشبكات الجهادية سيتم تنفيذها بأقصى حزم.

لذلك تقوم فرنسا بتعزيز تعاونها مع شركائها الأوروبيين والدوليين من أجل إيجاد أجوبة منسقة وفعالة ضد التهديد الإرهابي، وهذا يتطلب عقوبات من الأمم المتحدة ضد الأفراد والكيانات والأحزاب الضالعة والمتورّطة في دعم الشبكات الجهادية أياً كانت جنسيتها.

وكان هولاند استمع إلى الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السعودي، حول إيجاد حل يتماشى مع الرؤية الأميركية والأوروبية، كما سيجتمع الجمعة مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، والاثنين المقبل مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لإيجاد حل للأزمة.