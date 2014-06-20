بترايوس: أنا مع شن ضربات تستهدف الجهاديين بالعراق

قال الجنرال الأميركي ديفيد بترايوس، القائد السابق للقوات الأميركية في العراق، الجمعة، إنه يؤيد شن ضربات محددة تستهدف الجهاديين الذين يشنون هجمات في العراق الممزق بالحرب وقد يتحولون إلى "جيش إرهابيين".

وبترايوس الذي أوصى بزيادة عديد القوات قبيل خروج الولايات المتحدة من العراق بعد حرب مكلفة استمرت ثماني سنوات، قال لصحيفة "ديلي تلغراف"، إن المسلحين يمثلون خطراً على دول خارج المنطقة.

وأضاف "يجب أن نحرص على عدم الانحياز لأي جانب إذا ما قدمنا الدعم العسكري. لكن التهديد المتزايد الذي تمثله الدولة الإسلامية في العراق والشام يعني أن تحركاً عسكرياً سيكون ضرورياً".

وتابع "يجب أن ندرك أن الدولة الإسلامية في العراق والشام لا تمثل فقط خطراً على العراق، بل على المملكة المتحدة ودول أخرى أيضاً".

وقال بترايوس: "يبدو أن هذا التنظيم أكبر بكثير من مجموعة إرهابية.. يبدو أنه يتحول الى جيش إرهابيين، استحوذ على مصادر مالية كبيرة عن طريق نهب مصارف ومؤسسات إجرامية أخرى".

وتعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الخميس، القيام بتحرك عسكري محدد إذا تطلب الأمر في العراق وعرض إرسال ما يصل الى 300 مستشار للمساعدة في تدريب القوات العراقية، بعد أن طلبت حكومة بغداد برئاسة الشيعي نوري المالكي رسمياً مساعدة جوية.

وقال بترايوس لـ"ديلي تلغراف": "إذا توصل الرئيس أوباما وقادة آخرون إلى أن التهديد الذي تمثله الدولة الإسلامية في العراق والشام كبير، سأدعم خطوات استهداف عناصر مهمة من التنظيم".

وأضاف "إذا كانت الدولة الإسلامية في العراق والشام تعتبر تنظيماً إرهابياً يمكنه القيام بأعمال إرهابية خارج الشرق الأوسط، أستطيع أن أبرر ضرب أهداف مهمة".

غير أن بترايوس، وفي كلمة في لندن، الخميس، نبّه الى الحاجة الى تغيير جذري للسياسة في بغداد، يعكس التنوع الديني للعراق قبل أي تدخل أميركي.

وأضاف "لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قوة جوية لحساب الميليشيات الشيعية أو لشيعي في معركته ضد العرب السُّنة".