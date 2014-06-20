فابيوس ينتقد المالكي: لاحق العشائر السُّنية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الجمعة، أن فرنسا تدعو العراق الى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" مع نوري المالكي أو بدونه، المهم أن يتم تشكيلها بأقرب وقت. وقال فابيوس في رد على أسئلة المحطة الاخبارية الفرنسية"بي إف ام" إذا اردتم مقاومة الارهاب فلابد من قيام الوحدة الوطنية العراقية حتى تستطيع مجابهة الارهاب. ووصف الوضع في العراق بأنه كارثي وخطير.

وأضاف منتقداً المالكي أنه لم يرفض التحالف مع العشائر السُّنية فحسب بل "لاحقها بطريقة غير مناسبة على الإطلاق".

وتابع فابيوس "إنها المرة الأولى التي تهدد مجموعة إرهابية بالسيطرة على دولة تملك ثروات نفطية"، موضحاً أن ذلك "لن يعني أن العراق سيتفكك فحسب أو سيشتعل، بل المنطقة برمتها وتالياً أوروبا والعالم بأسره كما يبدو" سيتأثر أيضًا.

وسُئل عن احتمال القيام بتدخل عسكري، فقال إن ذلك ممكن إن كان مدعوماً من عراق موحّد، مشيراً إلى امكانية مشاركة فرنسا فيه شرط أن يتم التدخل بطلب من العراق وبدعم من الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن "هذه ليست الحال إطلاقاً اليوم".

يأتي هذا في وقت تمكّن المسلحون الذين ينتمون إلى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق" بمعاونة ثوار آخرين، من احتلال مناطق واسعة في شمال العراق أبرزها مدينتي الموصل (350 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد)، خلال هجوم كاسح مستمر منذ نحو 10 أيام.