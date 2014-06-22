العراق.. ائتلاف "متحدون" يدعو إلى التبرؤ من "داعش"

رأى نواب عن ائتلاف "متحدون" برئاسة أسامة النجيفي أن المدن السنية من أكثر المتضررين من مقاتلي الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش"، بسبب انتشار هذا التنظيم مع أفكاره المتشددة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الائتلاف.

وأكد الائتلاف أن السكان يحتاجون إلى تطمينات وقوات أمنية تكسب ثقتهم وخدمات ودعم حكومي حقيقي كي يستطيع الأهالي بأنفسهم محاربة الإرهاب في مناطقهم، كما حصل في الأنبار خلال عامي 2006 و2007.

وكان النجيفي قد أكد وقوفه وائتلافه بقادته وجماهيره ضد تنظيم "داعش" ومنهجه التكفيري، داعياً الجميع إلى اتخاذ موقف واضح من جرائم التنظيم.

