عضو مجلس محافظة الأنبار ينفي اعدام وجهاء في المحافظة

نفى عضو مجلس محافظة الأنبار "للعربية" حصول اعدامات قام بها "داعش" لوجهاء في المحافظة.

وكانت مصادر طبية وأمنية أفادت بإعدام تنظيم "داعش" لـ 21 شخصاً من وجهاء مدينتي راوة وعنه العراقيتين بعد سيطرتهم على المدينتين في غرب العراق.

وأوضحت المصادر أن عناصر تنظيم داعش والتنظيمات الأخرى التي تقاتل إلى جانبه قاموا بين أمس السبت واليوم الأحد بقتل وجهاء المدينتين القريبتين من القائم (340 كلم غرب بغداد) عبر عمليات "اغتيال" رمياً بالرصاص في شوارع مدينتي راوة وعنه.

واعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق قاسم عطا اليوم أن القوات الحكومية العراقية انسحبت من مدن في محافظة الانبار غرب البلاد في اجراء "تكتيكي" يهدف إلى "تحشيد الامكانيات"، مشيرا تحديدا الى رواة وعنه والقائم.



ويسيطر مسلحون من داعش وتنظيمات أخرى منذ اكثر من 10 أيام على مناطق واسعة في شمال العراق ووسطه وغربه بينها مدن رئيسية مثل الموصل وتكريت.



