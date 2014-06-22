"داعش" يقتل ناشطة سياسية أثناء اشتباكها معه بتكريت

أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين بالعراق، اليوم الأحد، بمقتل الناشطة السياسية أمية ناجي جبارة مستشارة محافظ صلاح الدين لشؤون المرأة التي تنتمي إلى قائمة العربية التي يترأسها صالح المطلك، وذلك خلال تجدد الاشتباكات بين مسلحين وعشائر الجبور في ناحية العلم شرق تكريت مركز صلاح الدين.

وقتلت جبارة خلال مشاركتها في القتال بمعركة أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من تنظيم "داعش" شرق تكريت.

وبحسب صحف ومواقع عراقية فإن مصدرا أمنيا قال إن جبارة كانت تقاوم مع الأهالي تنظيم "داعش" الذين حاولوا اقتحام ناحية العلم حيث تسكن فيها، لكن قناصا قام بقتلها قرب منزلها أثناء محاولتها الرد عليهم.

فيما أسفر قصف مروحي قرب محطة وقود في تكريت عن مقتل وإصابة العشرات.