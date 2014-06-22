"داعش" يصدر وثيقة تلزم برفع رايته في ديالى العراقية

كشف مصدر محلي في محافظة ديالى، أمس السبت، عن إصدار تنظيم "داعش" وثيقة سماها "وثيقة السعدية" تم نشرها في أطراف ناحية السعدية في ديالى، مبيناً أن الوثيقة تتضمن منع رفع أية راية غير راية التنظيم، بحسب وكالات عراقية.

وقال المصدر إن الوثيقة تتلخص بثلاث نقاط رئيسية، حيث يمنع رفع أي راية غير راية (داعش) والالتزام بقرارات المحكمة الشرعية للتنظيم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "الوثيقة تضمنت أيضا تحذيراً من فتح أي قنوات تعاون مع أعداء داعش.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني في ديالى بأن تنظيم "داعش" أعدم ثلاثة من أشقاء قيادي بارز في تنظيم "الجيش الإسلامي".

وقال المصدر إن داعش أعدم ثلاثة من أشقاء القيادي في الجيش الإسلامي المدعو أبو جاسم الجبوري بأطراف حمرين (55 كم شمال شرق بعقوبة)، مبيناً أن "إعدام أشقاء الجبوري أدى إلى تأزم العلاقة بين داعش والجيش الإسلامي وسط تأكيدات بأن الجبوري توعد بالانتقام لأشقائه.

وكان مصدر أمني كشف، مطلع يونيو الحالي، أن تنظيمات "النقشبندية وأنصار السنة والجيش الإسلامي وكتائب الثأر لشهداء تكريت" أعلنت حربها على تنظيم "داعش".

كما كشفت مصادر أمنية مطلعة في ديالى قبل أسابيع عن بروز خلافات حادة بين تنظيم "داعش" وتنظيمات مسلحة أخرى، ومنها "النقشبندية" في حوض حمرين تصاعدت وتيرته إلى حد الاقتتال والتصفية الجسدية المتبادلة.