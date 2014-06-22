"داعش" ينقل عربات عسكرية أميركية من العراق لسوريا

ظهرت عربات عسكرية أميركية من طراز "هامفي" للمرة الأولى مع تنظيم "داعش "، اليوم الأحد، في ريف حلب حيث استولى التنظيم على هذه العربات من الجيش العراقي أخيرا ونقلها إلى سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتمكن "داعش" اليوم من السيطرة على مناطق جديدة في ريف حلب الذي انسحب من جزء كبير منه قبل أشهر تحت وطأة ضربات الكتائب وبينها جبهة النصرة.

وأفاد المرصد بسيطرة "داعش" على "قريتي اكثار ومعلان في ريف حلب الشمالي القريبتين من الحدود السورية - التركية، عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي جبهة النصرة ومقاتلي الجبهة الإسلامية وكتائب أخرى".

وتقع هاتان القريتان على مقربة من مدينة اعزاز الحدودية التي كان تنظيم "داعش" انسحب منها في فبراير تحت ضغط الكتائب.

وفي الأشهر التي تلت، انسحب التنظيم من معظم الريف الغربي والريف الجنوبي لحلب بعد معارك مع الكتائب.

وتتركز المعارك، اليوم الأحد، في الريف الشمالي حيث لايزال التنظيم يحتفظ بمواقع يحاول منها التمدد نحو الحدود وإعادة سيطرته على قرى أخرى في ريف حلب.

وأشار المرصد إلى أن اللافت في معارك اليوم هو استخدام التنظيم لـ"عربات أميركية من طراز هامفي استولى عليها في العراق".