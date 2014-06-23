الكويت تؤكد استمرار عمل بعثتها في العراق

نفت وزارة الخارجية الكويتية صحة ما تم تداوله اعلاميا من سحب دولة الكويت لسفيرها غسان الزواوي وطاقم السفارة لدى الجمهورية العراقية بحسب ما أفاد مراسل "العربية".

وأكدت الخارجية في بيان صحافي مقتضب استمرار عمل البعثة في العراق مع تقليص طاقهما العامل وبشكل مؤقت في العاصمة العراقية بغداد نظرا للتطورات الامنية الراهنة.



أكدت الخارجية الكويتية استمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في العراق مع تقليص عدد أفرادها.

ويعيش العراق وضعاً أمنياً متفجراً بعد سيطرة تنظيم "داعش" على عدد من المدن العراقية وانسحاب قوات المالكي منها، فيما سقطت المعابر الحدودية بين العراق والأردن (طريبيل) وسوريا (الوليد) في قبضة التنظيم.

ويشنّ مسلحون من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وتنظيمات أخرى هجوماً منذ نحو أسبوعين سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق ووسطه وغربه بينها مدن رئيسية مثل الموصل وتكريت.

وأعلن تنظيم "داعش"، عن نيته الزحف نحو بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف.