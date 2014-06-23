فيديو.. هروب قوات المالكي من ديالى بمئات الآليات

أظهر فيديو على موقع "يوتيوب" يقول صاحبه إنه لقوات المالكي، وهي تهرب من مواقعها عند السعدية في ديالى بمئات السيارات والآليات، مع غروب الشمس بعد سماعهم بتقدم الثوار إليها.

وأحكم المسلحون العراقيون سيطرتهم على معابر العراق مع سوريا، ومنها انطلقوا شرقاً صوب العاصمة بغداد، فقد تمكّن المسلحون من السيطرة على قضاء تلعفر في الموصل بعد فرار ضابط برتبة لواء كلفه المالكي بتحرير المحافظة.

وسيطر مسلحون من تنظيم "داعش" ومن عشائر الأنبار منذ أكثر من 10 أيام على مناطق واسعة في شمال العراق ووسطه وغربه بينها مدن رئيسية، مثل الموصل وتكريت إضافة إلى مدينتين إضافيتين في محافظة الأنبار الغربية هما راوة وعنة القريبتان من القائم بعد تراجع قوات المالكي.