كيري من الأردن: التطورات في العراق تهدد أمن المنطقة

الشأن العراقي كان الأبرز في مباحثات وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره الأردني ناصر جودة في العاصمة الأردنية عمان في ثاني محطة له بعد القاهرة.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الطرفين أكدا على "أهمية تضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة والمجتمع الدولي، لمواجهة التطورات التي يمر بها العراق والتي تهدد أمن المنطقة كلها".

بالمقابل أعرب وزير الخارجية الأردني عن أمله في أن تعمل الأطراف كافة في العراق على تحقيق التوافق الوطني عبر مسار سياسي يشمل جميع مكونات الشعب العراقي، وصولاً إلى إنهاء كل الأسباب التي أفضت إلى الوضع الخطير في العراق.

وكان كيري قد دعا الأحد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة القادة العراقيين إلى تجاوز الانقسامات الطائفية، مؤكداً أن بلاده ليست مسؤولة عن الأزمة الناجمة عن هجوم "داعش" ولا تسعى إلى "اختيار" زعيم للعراق.

ولفت كيري إلى أن تنظيم "داعش" يمثل تهديداً لكافة دول المنطقة.

ووصل كيري الأحد إلى القاهرة، المحطة الأولى من جولته في دول المنطقة، لبحث سبل التعامل مع الأزمة التي يشهدها العراق حالياً.

وتستمر زيارة كيري للمنطقة حتى 27 من الشهر الحالي، وتشمل بروكسل وباريس، فضلاً عن زيارة محتملة للعراق لم يُحدد موعدها بعد.

ورغم أن الموقف الأميركي كان صريحاً في كثير من المناسبات بأن أميركا لن ترسل قواتها مجدداً إلى العراق، فإنها تعمل على إرسال 300 استشاري للمساعدة في التصدي للتقدم المتسارع لمقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في البلاد، بعد أن حملت المالكي مسؤولية ما يجري في البلاد من دون أي مطالبة مباشرة بتنحيه.